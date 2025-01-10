Pakistan'da Metan Gazı Patlaması: 12 İşçi Mahsur Kaldı

Ketta'daki kömür madeninde metan gazı patlaması sonucu 12 işçi mahsur kalırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:34
Pakistan'da Metan Gazı Patlaması: 12 İşçi Mahsur Kaldı

Pakistan'da Metan Gazı Patlaması: 12 İşçi Mahsur Kaldı

Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunan bir kömür madeninde metan gazının neden olduğu patlama sonucu en az 12 işçi mahsur kaldı. Olayın ardından hemen arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olayın Detayları

Olay, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın 40 kilometre güneydoğusundaki Sanjdi kömür madeninde meydana geldi. Patlama sonrası yaşanan çökme sonucu işçilerin madende mahsur kaldığı belirtildi.

Güvenlik Protokolleri ve Çalışmalar

Yetkililer, yaşanan kazanın nedeninin araştırıldığını ve güvenlik protokollerinin ihlal edildiği tespit edilirse sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Pakistan'da, yasal prosedürlere uyulmaması nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanmakta.

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