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Pakistan'da Militan Saldırıları: Son 3 Haftada 55 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Son 3 haftada Pakistan'da militan saldırılarında 55 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Şiddet olayları ciddi boyutlarda devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:56
Pakistan'da Militan Saldırıları: Son 3 Haftada 55 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da son üç haftada meydana gelen militan saldırıları ve intihar eylemleri sonucu en az 55 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (PICSS)'nün raporuna göre, ekim ayı içindeki can kaybı 62 olarak kaydedildi ve bu, 2024'te bir ayda gerçekleşen en yüksek kayıp sayısı oldu.

Bu ayın 20 günü içerisinde, militanlarla çıkan çatışmalarda ve intihar saldırılarında 55 güvenlik personeli yaşamını yitirirken, 63 militan da öldürüldü. Saldırılar, özellikle Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde yoğunlaştı.

2024'te Yükselen Şiddet Olayları

Pakistan'da 2024 yılının 10 ayında toplam 785 terör saldırısı düzenlenmiş ve bu olaylar sonucunda 951 kişi hayatını kaybetmiş, 966 kişi yaralanmıştır. Bu veriler, ülkedeki şiddetin yüksek düzeyde devam ettiğini göstermektedir.

Uzmanlar Değerlendiriyor

İslamabad merkezli güvenlik uzmanı emekli Korgeneral Talat Mesud, yaptığı açıklamada, Pakistan'daki şiddetin artışının temel nedenleri arasında Afganistan faktörü, yerel terörist ağlar ve küresel güvenlik dinamiklerindeki değişiklikler olduğunu belirtti.

Mesud, Kabil'in Pakistan Talibanı (TTP) militanlarının kendi topraklarındaki varlığını inkar etmesine rağmen, ülkeler arasındaki korunmasız sınırın militanlar için büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Ayrıca, Pakistan'ın terör tehdidiyle mücadele etmek için sınırdaki aşiretler bölgesi ve Belucistan'ın kalkındırılması gibi ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Taliban'ın Sistemi Etkileyici Rolü

Gözlemler, Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden beri Pakistan'da şiddet olaylarında belirgin bir artış olduğunu ortaya koymakta. Pakistan, TTP'nin Afganistan'da etkinlik gösterdiği ve saldırılarını bu bölgeden organize ettiği yönündeki iddialarını sürdürürken, Afganistan hükümeti bu suçlamaları reddetmektedir.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi grupların saldırıları dikkat çekmektedir. BLA, bölgenin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının yönetimini talep etmektedir. Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin ama en az gelişmiş eyaletlerinden biri olarak öne çıkıyor.

BLA, çoğunlukla güvenlik güçlerine, Belucistan'a gelen sivillere ve burada faaliyet gösteren şirketlere saldırılar düzenlemekle biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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