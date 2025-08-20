Pakistan'da Muson Felaketi: Ölü Sayısı 746'ya Yükseldi

NDMA ve acil merkezden ulaşım ve altyapı uyarısı

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya çıktı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) yaptığı açıklamada, yağışların etkilerinin ülke genelinde sürdüğünü bildirdi.

NDMA, son 24 saatte çoğunluğu Gilgit Baltistan bölgesinde olmak üzere 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkenin kuzeybatısında görevli arama-kurtarma ekipleri, Buner bölgesinde kayıp olan 150 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, güney bölgelerinde daha yoğun yağış beklendiğini belirterek, yağışların Karaçi, Haydarabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas ve güneydeki Sindh eyaletindeki Sukkur gibi yerlerde otoyolları su altında bırakabileceğini, ulaşımı aksatabileceğini ve elektrik ile telekomünikasyon şebekelerine zarar verebileceğini duyurdu.