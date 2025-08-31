DOLAR
Pakistan'da Muson Selleri: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da son 24 saatte muson yağmurları kaynaklı sellerde 23 kişi yaşamını yitirdi; Pencap'ta 2 milyon kişi etkilendi, yeni yağış uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:28
Pakistan'da Muson Selleri: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte can kaybı

Dawn gazetesinin aktardığı bilgiye göre, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi açıklama ve etkilenen bölgeler

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının 18'inin Pencap, 4'ünün Hayber Pahtunhva ve 1'inin Belucistan eyaletlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Pencap'ta ağır bilanço

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, eyaletteki sellerin 2 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu. Aurangzeb ayrıca eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkat çekerek, 'Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi.' ifadelerini kullandı.

Yeni yağış uyarısı ve bölgesel bilanço

Yetkililer, başkent İslamabad ile Pencap eyaletinin çeşitli bölgelerinde 1-3 Eylül tarihlerinde şiddetli muson yağmurları beklendiğini ve bölgedeki sel riskinin artabileceği uyarısını yaptı.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Komşu Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

