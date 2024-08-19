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Pakistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor

Pakistan'daki muson yağmurları sonucunda ölü sayısı 209'a yükseldi, hasar gören bölgelerde acil yardım çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:07
Pakistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor

Pakistan'da Muson Yağmurları Sonucu Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

Son haftalarda etkisini artıran muson yağmurları, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde büyük felaketlere yol açmaya devam ediyor. Ülkede meydana gelen aşırı yağışların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a ulaştı.

Yetkililerin Uyarıları ve Son Durum

Pakistan Meteoroloji Dairesi'nden Zaheer Ahmed Babar, muson yağmurlarının bu hafta boyunca devam edeceğini öngördüklerini açıkladı. Pencap Eyaleti Afet Yönetimi yetkilisi Irfan Ali, son 24 saat içerisinde 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve genel olarak önemli bir can kaybının yaşandığını belirtti.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucunda 2.200'den fazla konutun zarar gördüğünü bildirdi. En fazla can kaybının ise, Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde meydana geldiği ifade edildi.

Ulaşım ve Güvenlik Tedbirleri

Heyelan ve ani su baskınları nedeniyle birçok yol ve köprüde hasar oluştu ve bu durum trafiği olumsuz yönde etkiledi. Yetkililer, bu acil durumu düzeltmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Pakistan hükümeti, turistlere de uyarıda bulunarak, yağışlardan etkilenen bölgelerin ziyaret edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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