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Pakistan'da Muson Yağmurları Sel Felaketine Neden Oldu

Kuzeybatı Pakistan'da meydana gelen ani seller sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:57
Pakistan'da Muson Yağmurları Sel Felaketine Neden Oldu

Pakistan'da Muson Yağmurları Sebebiyle Yaşanan Sel Felaketi

Pakistan'ın kuzeybatısında, etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti. Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kohat bölgesinde, sel baskını sırasında uykuda yakalanan bir aileye ait 3 kadın, 7 çocuk ve 1 erkeğin cesetleri bulundu.

Acil Durum Hizmetleri Açıklama Yaptı

Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Bilal Faizi, aynı eyaletteki Hangu ve Bajur bölgelerinde de 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, önümüzdeki hafta yağmurların bazı bölgelerde ani sel olaylarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Muson Yağmurlarının Tarihçesi ve Etkileri

Her yıl haziran ve eylül ayları arasında görülen muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasarlara neden olmaktadır. Özellikle 2022 yılında meydana gelen sel felaketinde 1739 kişi yaşamını yitirmiş, selin ülkeye maliyeti ise 30 milyar doların üzerinde olarak açıklanmıştı.

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