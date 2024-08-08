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Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Can Alıyor

Pakistan'da son 6 haftada muson yağmurları sonucu 154 kişi hayatını kaybetti, on binlerce konut hasar gördü.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:41
Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Can Alıyor

Pakistan'da Muson Yağmurlarının Etkisi

Son altı haftadır Pakistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, ülke genelinde büyük çapta hasarlara yol açtı ve 154 kişinin ölümüne neden oldu.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Açıklama Yaptı

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yetkililer, 1 Temmuz'dan itibaren ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurlarının tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Aşırı Yağışların Sonuçları

Aşırı yağışlar, bazı bölgelerde sel ve toprak kaymalarıyla sonuçlandı. İlgili yetkililer, bu süreçte 1500'ü aşkın konutun hasar gördüğünü ve çoğunluğunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinden geldiğini belirtti.

İklim Değişikliği ve Musonlar

Güney Asya'da her yıl haziran ile eylül ayları arasında görülen muson yağmurları, genellikle büyük çaplı doğal afetleri beraberinde getiriyor. Bilim insanları, bölgede son yıllarda yaşanan düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

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