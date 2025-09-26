Pakistan'da Operasyon: TTP Bağlantılı 17 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Hayber Pahtunhva'nın Karak bölgesinde düzenlenen operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 17 militan etkisiz hale getirildi; çatışmada 3 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:56
Pakistan güvenlik güçleri, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Karak bölgesinde düzenlediği operasyonda, Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 17 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge polisi, güvenlik güçlerinin militanların saklandığı sığınağa yaptığı baskının ardından çatışma çıktığını bildirdi. Operasyonda, 17 militanın öldürüldüğü ve çatışmada güvenlik güçlerinden 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Daha önce, Pakistan güvenlik güçleri tarafından 24 Eylül'de eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen bir operasyonda da 13 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

Terörle Mücadele ve Bölgesel Dinamikler

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva ile Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de, haklarını savunduklarını öne süren etnik gruplardan kaynaklanan silahlı hareketler, hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nın saldırıları ön plana çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.

