Pakistan'da Ordu Güçlerine Saldırı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Şiddet Dolu Bir Gün

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu güçlerine düzenlenen bir saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırının ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Saldırı Detayları

Olay, yardım malzemeleri taşıyan bir konvoya yapılan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından meydana geldi. Askerler, Kurram ilçesi'nde pusuya düştü. Paraçinar ilçesindeki bir hastanede görevli doktor Kayser Abbas, saldırının ardından 4 askerin cesetlerinin hastaneye getirildiğini bildirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Operasyonlar

Saldırı sonrasında henüz sorumluluğu üstlenen bir grup olmamakla birlikte, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi. Pakistan'da son yıllarda, özellikle Afganistan sınırı hattındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları ve çatışmalarda artış gözlemleniyor.

Aşiret Çatışmaları ve Geçmiş Olaylar

Yetkililer, Kurram'da Aralık 2024'te yaşanan aşiret çatışmalarında 130 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Önceki gün, Hayber Pahtunhva eyaletinde yardım taşıyan bir konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bu konvoyun bölgeye gıda ve ilaç getirmek için gittiği ifade ediliyor.