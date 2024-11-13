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Pakistan'da Otobüs Kazası: 26 Kayıp Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde otobüs kazasında 26 kişinin öldüğü değerlendiriliyor. Olayda kaybolanların cesetleri aranıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:19
Pakistan'da Otobüs Kazası: 26 Kayıp Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Otobüsün Nehre Düşmesi Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu meydana gelen kaza, büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Dawn gazetesi haberine göre, Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinden polis yetkilisi Sher Khan, kazanın detaylarını paylaştı. Khan, Pencap'ın Chakwal bölgesi yönünde seyreden otobüsün suya düşmesi sonucunda kaybolanların ölü sayısının 26 olduğuna dair tahminlerinin bulunduğunu bildirdi.

Kazanın, sürücünün yüksek hızda araç kontrolünü kaybetmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtilen açıklamada, otobüsün vinç yardımıyla nehirden çıkarıldığı kaydedildi. Ayrıca, cesetlerin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmalarının devam etmekte olduğu ve bölge halkının da bu çabalara katıldığı aktarıldı.

Düğün için Gilgit Baltistan'dan yola çıkan otobüsün İndus Nehri'ne düşmesi, yolculardan 18'inin hayatını kaybettiğine dair ilk tahminleri yansıtmıştı. Ancak yapılan incelemelerle ölü sayısının daha da artabileceği korkusu yaşanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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