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Pakistan'da Polis Konvoyuna Saldırı: 12 Ölü

Pakistan'ın Rahimyar Khan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:57
Pakistan'da Polis Konvoyuna Saldırı: 12 Ölü

Pakistan'da Konvoya Yapılan Saldırı

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Rahimyar Khan bölgesinde gerçekleşen bir saldırıda, silahlı kişilerin hedef aldığı polis konvoyu büyük bir kayıp verdi. Ülkeye ait Geo News televizyonunun aktardığına göre, saldırıda 12 polis hayatını kaybederken, 6 polis de yaralandı.

Saldırının Detayları

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, nehir kenarından geçen polis konvoyuna roket ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. İki ekip aracındaki 20'den fazla polisin pusuya düşürüldüğü ifade edilirken, 11 polisin olay anında yaşamını yitirdiği ve 7 polisin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin daha sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güvenlik Durumu

Saldırının gerçekleştirildiği bölge, uzun süredir silahlı grupların etkin olduğu bir alan olarak biliniyor. Bu grupları etkisiz hale getirmek amacıyla güvenlik güçleri, geçmişte birçok askeri operasyonlar gerçekleştirmişti.

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