Pakistan'da Protestolar Sonrası 4 Ölü

Belucistan'da Protestolar Patlak Verdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, insan hakları ihlalleri iddiasıyla düzenlenen protestolarda, biri asker olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Protestoların Ardındaki Sebep

Beluçların haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Belucistan Dayanışma Komitesi (BYC), Gvadar şehrinde protesto düzenlenmesi çağrısını yaptı. Protestocular çeşitli yerlerden şehre doğru yola çıkarken, güvenlik güçleriyle aralarında arbede yaşandı.

Olayların Detayları

Gvadar'da toplanan kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler de, polise taş ve sopa fırlatarak karşılık verdi. Bu çatışmalar neticesinde 3 gösterici yaşamını yitirirken, 8 kişi ise yaralandı. Emniyet güçleri, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Askerin Ölümü ve Hükümet Açıklamaları

Pakistan ordusundan gelen açıklamada, olaylarda bir askerin hayatını kaybettiği ve 16 askerin yaralandığı ifade edildi. Ordu, şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve sorumluların adalete teslim edileceğini vurguladı.

Beluç Halkının Talepleri

BYC lideri Mahrang Beluç, Beluç halkının hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Öldürülenlere atıfla, "Beluç halkının katilleri yakalanmalı ve adalete teslim edilmeli," dedi. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep eden Beluç, oturma eyleminin süreceğini açıkladı.

Trafik ve Ticari Etkiler

Gvadar'daki protestolar, şehirle bağlantılı kara yollarında trafik akışını durdurdu. Mastung, Kalat, Noşki gibi bölgelerde de kepenk kapatma eylemleri yapıldı. BYC aktivistleri, kara yollarında oturma eylemleri gerçekleştirerek destek verdi.

Hükümetin Yaklaşımı ve Tepkiler

Belucistan İçişleri Bakanı Ziyaullah Langove, hükümetin görüşmelere açık olduğunu ifade etti. Belucistan Hükümeti Sözcüsü Şahid Rind, gösterilerin eyaletin huzurunu bozmaya yönelik bir komplo olduğunu öne sürdü.

Siyasi Destek

Belucistan Milli Partisi-Mengal (BNP-M) ve Ulusal Parti, göstericilere yapılan müdahaleleri kınadı. BNP-M Başkan Vekili Sacid Tarin, protestolara katılacaklarını ifade etti. Ulusal Parti üyeleri, Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti'yi eyalet genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu tuttu.