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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Pakistan'da yağışların sebep olduğu sel, son 48 saatte 35 can aldı ve altyapıya ciddi hasar verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:21
Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Pakistan'da Sel Felaketi: 35 Ölü

Son 48 saatte, Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olarak 35 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yerel yetkililer, özellikle Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan bu durumun, evler ve köprüler üzerinde ciddi hasarlara neden olduğunu ifade etti.

Hasar ve Yaralanmalar

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, son iki günde meydana gelen doğal afet, 15 kişiyi de yaraladı. Bölge sakini Israr Ahmad, durumu değerlendirirken, "Altyapıda büyük hasar var ve durum oldukça ciddi," dedi.

Yağış Uyarı Sistemleri

Pakistan Meteoroloji Departmanı, 6 Ağustos’a kadar ülke genelinde sağanak ve sel uyarısı yaparken, Ulusal Afet Yönetimi Kurumu da yetkilileri gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

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