Pakistan'da Silahlı Saldırı: İki Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Silahlı Saldırı Sonucu İki Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen bir silahlı saldırıda iki polis memuru yaşamını yitirdi. Olay, Dera Ismail Han bölgesinde gerçekleşti.

Saldırı Detayları

Kimliği belirsiz saldırganlar, üç hakimi taşıyan araca eşlik eden polis ekibine ateş açtı. Saldırı sonucunda iki polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Neyse ki, bölgedeki birçok davaya bakan hakimler yaralanmadan kurtuldu.

Henüz Üstlenen Yok

Olayın ardından, saldırıyı üstlenen herhangi bir grup veya kişi henüz açıklama yapmadı. Güvenlik güçleri, bölgedeki durumun kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.