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Pakistan'da Sınır Kontrol Noktasına Saldırı: 6 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir kontrol noktasına yönelik saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:17
Pakistan'da Sınır Kontrol Noktasına Saldırı: 6 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Sınır Kontrol Noktasına Silahlı Saldırı

Pakistan'ın kuzeybatısında, Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan bir sınır kontrol noktasına düzenlenen kanlı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkilisi Salim Han, saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin, Peşaver'e yaklaşık 200 kilometre mesafedeki kontrol noktasına saldırdığını açıkladı. Henüz saldırıyı üstlenen bir grup bulunmuyor.

Pakistan Ordusundan Açıklama

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki farklı bölgelerde çıkan çatışmalarda 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ordunun, Pakistan'daki terör tehdidini yok etme konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Kasımdaki Saldırılarda Artış

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün raporuna göre, Kasım ayında ülke genelinde düzenlenen terör saldırılarında en az 245 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırılarına ilişkin endişeler giderek artmakta.

Ağustos ayında ise, 92'si sivil, 108'i militan ve 54'ü güvenlik personeli olmak üzere toplam 254 kişi yaşamını yitirmişti.

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