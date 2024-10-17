DOLAR
34,16 0%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.941,44 -0,21%
BITCOIN
2.289.050,78 1%

Pakistan'da Tecavüz İddiaları Protestolara Sebep Oldu

Pakistanda üniversitede tecavüz iddiaları sonrası protestolar patlak verdi. Çok sayıda yaralı var, 150 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:12
Pakistan'da Tecavüz İddiaları Protestolara Sebep Oldu

Pakistan'da Şiddetli Protestolar Yükseliyor

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da başlayan protestolar, bir kız öğrenciye yönelik tecavüz iddiaları ile hızla yayıldı. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Jhelum, Rawalpindi, Faisalabad, Gujranwala, Lala Musa, Kharian ve Gujrat gibi şehirlerde binlerce öğrenci sokağa çıktı.

Olayın Gelişimi ve Protestolar

Lahor'daki özel üniversitenin önünde toplanan öğrenciler, otoparkı ateşe vererek camları kırdı ve kapılara zarar verdi. Başkent yakınlarındaki Rawalpindi'de ise göstericiler, ateş yakarak yolları kapattı. Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.

Gözaltılar ve Yaralanmalar

Rawalpindi polisi, olaylarla ilgili olarak 150’den fazla öğrencinin gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca, ailelerden çocuklarının şiddet içeren eylemlere katılmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Araştırmalara göre, protestolar sırasında yaralanan öğrenci sayısı da oldukça fazla.

Siyasi Kritik ve Şiddet Olayları

Pencap Başbakanı Maryam Nawaz, tecavüz haberlerini propaganda olarak nitelendirmesinin ardından gösterilerdeki gerginlik tırmandı. Protestolar sırasında, olayın merkezindeki üniversitenin Gujrat kampüsünde bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Ayrıca, üniversitenin farklı kampüslerine yönelik saldırılarla ilgili olarak 450'den fazla kişi suçlandı.

Bu olaylar, Pakistan'daki üniversite öğrencileri arasında kadın güvenliğine dair derin endişeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerini bir kez daha gündeme getirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesinde Deprem Bölgesine Ayrılan Kaynağı Açıkladı
5
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
7
Çin, İhtilaflı Sulara Giren Japon Teknesini Uzaklaştırdı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL