Pakistan'da Tecavüz İddiaları Protestolara Sebep Oldu

Pakistan'da Şiddetli Protestolar Yükseliyor

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da başlayan protestolar, bir kız öğrenciye yönelik tecavüz iddiaları ile hızla yayıldı. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Jhelum, Rawalpindi, Faisalabad, Gujranwala, Lala Musa, Kharian ve Gujrat gibi şehirlerde binlerce öğrenci sokağa çıktı.

Olayın Gelişimi ve Protestolar

Lahor'daki özel üniversitenin önünde toplanan öğrenciler, otoparkı ateşe vererek camları kırdı ve kapılara zarar verdi. Başkent yakınlarındaki Rawalpindi'de ise göstericiler, ateş yakarak yolları kapattı. Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.

Gözaltılar ve Yaralanmalar

Rawalpindi polisi, olaylarla ilgili olarak 150’den fazla öğrencinin gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca, ailelerden çocuklarının şiddet içeren eylemlere katılmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Araştırmalara göre, protestolar sırasında yaralanan öğrenci sayısı da oldukça fazla.

Siyasi Kritik ve Şiddet Olayları

Pencap Başbakanı Maryam Nawaz, tecavüz haberlerini propaganda olarak nitelendirmesinin ardından gösterilerdeki gerginlik tırmandı. Protestolar sırasında, olayın merkezindeki üniversitenin Gujrat kampüsünde bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Ayrıca, üniversitenin farklı kampüslerine yönelik saldırılarla ilgili olarak 450'den fazla kişi suçlandı.

Bu olaylar, Pakistan'daki üniversite öğrencileri arasında kadın güvenliğine dair derin endişeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerini bir kez daha gündeme getirmiştir.