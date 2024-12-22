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Pakistan'da Terör Saldırısı: 16 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki askeri kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 16 asker yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 00:04
Pakistan'da Terör Saldırısı: 16 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Terör Saldırısı: 16 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Afganistan sınırı yakınında, 16 askerin hayatını kaybettiği bildirilen bir terör saldırısı gerçekleşti. Olay, Güney Veziristan bölgesine bağlı Makeen kentinde, güvenlik güçlerine ait bir askeri kontrol noktasına düzenlendi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, "Saldırının püskürtüldüğü ve 8 teröristin öldürüldüğü" ifade edildi. Ancak, bu saldırı sonucunda 16 askerin yaşamını yitirmesi derin bir üzüntü yarattı. ISPR açıklamasında, "Pakistan güvenlik güçleri, terörizm tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıdır" vurgusu yapılarak, cesur askerlerin fedakârlıklarının kararlılığı artırdığı belirtildi.

Ayrıca, Pakistan ordusu bu ay içinde, kuzeybatı ve güneybatı eyaletlerinde gerçekleştirdiği istihbarata dayalı askeri operasyonlarda en az 43 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'daki terör saldırıları, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde, kendilerini Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunan silahlı gruplar olarak tanımlayan örgütler, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere karşı saldırılar düzenlemektedir.

İslamabad, Hayber Pahtunhva eyaletinde faaliyet gösteren Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da güçlendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir. Belucistan eyaletinde ise, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi grupların saldırıları devamediyor; BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını talep etmektedir.

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