Pakistan'da Tren İstasyonunda Patlama: 26 Ölü, 46 Yaralı

Pakistan'da Tren İstasyonunda Patlama: 26 Ölü

Pakistan'ın güneybatısında, Belucistan eyaletindeki tren istasyonunda gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısının ise 46 olduğu bildirilmektedir.

Ketta'daki Patlama Detayları

Olay, Belucistan'ın Ketta kentindeki tren istasyonunun bilet gişesinde meydana geldi. Güvenlik yetkilisi Muhammed Akram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın ardından tüm acil durum önlemlerinin alındığını ve yaralılara yardımcı olmak üzere ilave doktor ve destek personelinin görevlendirildiğini belirtti.

Ketta emniyet yetkilisi Hamza Shafqaat, patlamanın intihar saldırısı olduğunu ifade etti. Saldırganın valizle istasyona girdiğini ve niyetinin intihar saldırısı düzenlemek olduğunu kaydetti. Şafqaat, "Böyle bir kişiyi durdurmak oldukça zor" dedi.

Patlama Sebepleri ve Sonuçları

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor ve bu nedenle ölü sayısının artabileceği endişeleri dile getiriliyor. Pakistan genelinde ise, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan bölgelerinde sıkça yaşanan saldırılar, ülkedeki terör sorununu gözler önüne seriyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da konumlandığını ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor. Özellikle Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirilen saldırılar dikkat çekiyor.

Belucistan, Pakistan'ın en zengin kaynaklara sahip eyaleti olmasına rağmen, gelişim açısından geri kalmış durumdadır. BLA, güvenlik güçlerine ve burada çalışan sivillere yönelik saldırılar düzenlemektedir.