Pakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı İslamabad'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, etkinliği gerçekleştirdiği otelde önemli isimleri ağırladı.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Resepsiyona, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın yanı sıra Türk iş insanları, Türk kurum yetkilileri ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı. Onur konuğu olarak katılan Dar, yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ve Türk halkına en içten tebriklerini iletti.

Kardeşlik Bağlarının Güçlendirilmesi

Bu özel günde, Türkiye ile Pakistan arasında tarih boyunca süregelen kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğini ifade eden Dar, "Pakistan, bu zor zamanda Türk kardeşlerimizin yanındadır" dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlı desteklerini yineledi.

Büyükelçi Neziroğlu'nun Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te modern Türkiye'nin temellerini attığını belirten Dar, Cumhuriyet'in açtığı yolun önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan bayraklarındaki hilal ve yıldızların dostluklarının güçlü bir sembolü olduğunu belirtti. Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye verdiği desteği unutmamak gerektiğini dile getirdi.

Barış ve İş Birliği Mesajları

TÜSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından gelen destek mesajları için teşekkür eden Neziroğlu, iki ülkenin "barış, güvenlik ve istikrar için omuz omuza çalışacağını" ifade etti. Resepsiyon, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (ortada) konukları karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (ortada) konukları karşıladı.