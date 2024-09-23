DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,24%
ALTIN
2.886,18 -0,41%
BITCOIN
2.163.060,26 -0,29%

Pakistan'da Yeni ISI Başkanı Atandı: Korgeneral Muhammed Asım Malik

Korgeneral Muhammed Asım Malik, Pakistan Servisler Arası İstihbarat Başkanlığına atandı ve göreve 30 Eylül'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:29
Pakistan'da Yeni ISI Başkanı Atandı: Korgeneral Muhammed Asım Malik

Pakistan’da ISI Başkanlığına Yeni Atama

Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanlığına Korgeneral Muhammed Asım Malik atanmıştır. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malik’in görevine 30 Eylül 2023 itibarıyla başlayacağı belirtilmiştir.

Görev Değişikliği Detayları

Malik, eski ISI Başkanı Korgeneral Nedim Ancum tarafından atanan ve 2021 yılından bu yana bu görevde bulunan Ancum’un yerine geçmiştir. Kendisi, Pakistan ordusunun Ravalpindi ana karargahında daire başkanı olarak önemli görevler üstlenmiştir.

Askeri Kariyeri ve Eğitim Geçmişi

Yeni ISI Başkanı Korgeneral Malik, Belucistan’da Piyade Tümeni ve Veziristan’da Piyade Tugayı’na komutanlık yapmıştır. Uluslararası alanda eğitimini ABD’deki Fort Leavenworth ve İngiltere’deki Kraliyet Savunma Çalışmaları Kolejinde tamamlamıştır. Ayrıca, askeri görevlerinin yanı sıra Ulusal Savunma Üniversitesi ve Ketta Komuta ve Karargah Akademisinde dersler vermiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye’de Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Nasıl Oldu?: Zanlının 26 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
2
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
3
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Açılış Töreni
4
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı
5
Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi
6
TİKA Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Sigorta Alanında Destek Verdi
7
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı