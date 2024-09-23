Pakistan'da Yeni ISI Başkanı Atandı: Korgeneral Muhammed Asım Malik

Pakistan’da ISI Başkanlığına Yeni Atama

Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanlığına Korgeneral Muhammed Asım Malik atanmıştır. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malik’in görevine 30 Eylül 2023 itibarıyla başlayacağı belirtilmiştir.

Görev Değişikliği Detayları

Malik, eski ISI Başkanı Korgeneral Nedim Ancum tarafından atanan ve 2021 yılından bu yana bu görevde bulunan Ancum’un yerine geçmiştir. Kendisi, Pakistan ordusunun Ravalpindi ana karargahında daire başkanı olarak önemli görevler üstlenmiştir.

Askeri Kariyeri ve Eğitim Geçmişi

Yeni ISI Başkanı Korgeneral Malik, Belucistan’da Piyade Tümeni ve Veziristan’da Piyade Tugayı’na komutanlık yapmıştır. Uluslararası alanda eğitimini ABD’deki Fort Leavenworth ve İngiltere’deki Kraliyet Savunma Çalışmaları Kolejinde tamamlamıştır. Ayrıca, askeri görevlerinin yanı sıra Ulusal Savunma Üniversitesi ve Ketta Komuta ve Karargah Akademisinde dersler vermiştir.