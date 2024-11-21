Pakistan'da Yolcu Minibüslerine Saldırı: 38 Ölü, 11 Yaralı

Pakistan'da Yolcu Minibüslerine Yönelik Silahlı Saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanlarını taşıyan yolcu minibüslerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 38 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Dawn gazetesinin haberine göre, polis memuru Kaleem Shah, silahlı birkaç kişinin Paraçinardan Peşaver şehrine giden minibüslere ateş açtığını bildirdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanedeki doktor Gayur Hüseyin, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.

Resmi Açıklamalar

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, olayı kınadı ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Hayber Pahtunhva Yönetimi Sözcüsü Muhammed Ali Saif, konvoyun yaklaşık 200 araçtan oluştuğunu ve saldırganların öncelikle polislere ateş açtığını açıkladı.

Hükümet Yetkililerinin Tepkileri

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınayarak, saldırganların tespit edilmesi ve yargılanması talimatını verdi. Hayber-Pahtunhva eyaleti Başbakanı Ali Amin Gandapur ise saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Pakistan'da Terör Saldırıları

Pakistan, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sık sık terör saldırıları ile karşı karşıya kalıyor. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kurram bölgesi, Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta yer almakta olup, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne olmaktadır. Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusunun yoğunlukta olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.