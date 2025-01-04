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Pakistan'da Yolcu Otobüsünde Patlama: 4 Ölü, 32 Yaralı

Belucistan'da meydana gelen otobüs patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:53
Pakistan'da Yolcu Otobüsünde Patlama: 4 Ölü, 32 Yaralı

Pakistan'da Yolcu Otobüsünde Patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucunda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı.

Olay Anı ve Yaralılar

Pakistan basınında yer alan görüntülerde, Turbat şehrinde seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden alev aldığı görülüyor. Görgü tanıkları, otobüsün patladığı sırada büyük bir gürültü ile birlikte alevlere kapıldığını aktardı.

Patlama Nedeni Araştırılıyor

Yetkililer, patlamanın nedenine dair soruşturma başlattı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve situasyonları hakkında güncellemelerin yapılacağı bildirildi.

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