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Pakistan'daki Aşiretler Arası Çatışmada Ölü Sayısı 85'e Ulaştı

Kurram bölgesinde süregelen çatışmalarda ölü sayısı 85’e yükseldi, yetkililer tansiyonu düşürmek için görüşmelere devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:06
Pakistan'daki Aşiretler Arası Çatışmada Ölü Sayısı 85'e Ulaştı

Pakistan'ın Kuzeybatısında Gerginlik Tırmanıyor

Pakistan'ın kuzeybatısında, 4 gündür devam eden aşiretler arası çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Bu çatışmalar, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre mesafedeki Kurram bölgesinde yaşanıyor.

Çatışmanın Sebepleri

Bölge, Afganistan sınırında bulunması nedeniyle geçmişte de sık sık bu tür olaylara tanıklık etti. Son olarak, 4 gündür devam eden çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden 12 kişi ile birlikte toplam ölü sayısının 85'e ulaştığı bildirildi. Yetkililer, bu krizin çözümü için taraflar ve bölgenin önde gelen isimleri ile görüşerek tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Olayın Ayrıntıları ve Etkileri

Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Muhammed Ali Saif, basında yaptığı açıklamada, taraflarla görüşmelerin ve çatışmaları sona erdirmek için sürdürülen çabaların devam ettiğini belirtti. Kurram'da 21 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen ve Şii müslümanları taşıyan bir konvoyun hedef alındığı silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından bölgedeki Şii ve Sünni aşiretler arasında yeniden şiddet patlak verdi.

Demografik Durum

Pakistan, yaklaşık 240 milyon nüfusuyla geniş bir toplumsal yapıya sahiptir. Ülkedeki Şii müslümanları, nüfusun yaklaşık %15'ini oluşturuyor ve bu nedenle toplumda önemli bir yer tutuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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