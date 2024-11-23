Pakistan'daki Bombalı Saldırılarda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'daki Bombalı Saldırılar Can Aldı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleşen bombalı saldırılarda biri polis, biri sivil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Eyalete bağlı Bajaur bölgesinde düzenlenen bu kanlı saldırıların ardından, çatışmalarda 7 militanın da öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmalar ve Şiddet Dalgası

Pakistan basınındaki habere göre, iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar, ülkedeki terör saldırılarının artışını ve şiddetin sürekli yüksek düzeyde seyrettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke genelinde 2024 yılının yalnızca 10 ayında 951 kişi hayatını kaybetti ve 966 kişi yaralandı.

Geçmişteki Kanlı Olaylar

Hayber Pahtunhva eyaletinde daha önce, 21 Kasım'da Şii Müslümanları taşıyan araçlara yönelik bir saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırıları özellikle bu eyalet ve Belucistan’da sıkça yaşanıyor.

Terör Örgütleri ve Saldırılar

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını iddia ederken, Afganistan bu suçlamaları reddediyor. Ayrıca Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da Belucistan'daki saldırılarda aktif bir role sahip. BLA, Belucistan’ın Pakistan'dan ayrılmasını isteyerek, bu bölgenin halk tarafından yönetilmesini talep ediyor.

Belucistan, Pakistan'ın en zengin kaynaklara sahip eyaleti olmasına rağmen, gelişim açısından ülkenin geri kalanına göre geri kalmış durumda. BLA, sık sık güvenlik güçlerine, Belucistan’a gelen sivillere ve buradaki işletmelere saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.