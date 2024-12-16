Pakistan'daki Okul Saldırısı Kurbanları Ankara'da Anıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014 yılında Peşaver Ordu Devlet Okulu'na (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için bir anma töreni düzenledi.

Tören, Ankara Keçiören Orman Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu, sivil toplum üyeleri ve her iki ülkenin yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Cüneyd'in Açıklamaları

Büyükelçi Yusuf Cüneyd, burada yaptığı konuşmada, 2014’te düzenlenen terör saldırısında 144 çocuğun şehit olduğunu hatırlatarak, "O günden bu yana terörle mücadele kararlılığımız daha da güçlendi ve silahlı kuvvetlerimiz terörizme karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdi" dedi.

Cüneyd, terörizmin her türlüsüyle etkili bir mücadele etmenin önemini vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşattığı için Türkiye’ye teşekkürlerini sundu. 2015 yılında dikilen 144 ağacın, Pakistan ve Türkiye halklarının terörle mücadeledeki kararlılığını simgelediğini ifade etti.

Zorlu'nun Mesajı

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu ise Türkiye’nin, Pakistan ile olan güçlü dayanışmasını yeniden teyit ettiğini belirterek, Türk halkının özellikle terörle mücadelede ve hayatın her alanında Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Büyükelçi Cüneyd, Atilla Zorlu ve diğer yetkililer, APS Peşaver Şehitleri Anıtı'na çelenk koyarak anma törenini tamamladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014'te Peşaver Ordu Devlet Okuluna (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için Ankara'da anma töreni düzenledi. Ankara Keçiören Orman Parkı'nda düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu, sivil toplum üyeleri, Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri etkinliğe katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014'te Peşaver Ordu Devlet Okuluna (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için Ankara'da anma töreni düzenledi. Ankara Keçiören Orman Parkı'nda düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu, sivil toplum üyeleri, Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri etkinliğe katıldı.