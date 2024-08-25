Pakistan'daki Otobüs Kazalarında 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da İki Üzücü Otobüs Kazası

Pakistan’ın Belucistan eyaleti ile Azad Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleşen iki ayrı otobüs kazasında toplamda 36 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, kazalarda 30'dan fazla yaralı bulunduğu bildirildi.

İlk Kaza: Haveli Kahuta ile Ravalpindi Arasında

Gelen haberlere göre, Haveli Kahuta'dan Ravalpindi'ye seyahat eden bir yolcu otobüsü, Pana Köprüsü yakınında şarampole devrildi. Bu kazada 25 kişi hayatını kaybetti.

İkinci Kaza: Belucistan'daki Şii Hacıları

Belucistan eyaletinin Lasbella bölgesinde ise, Şii hacıları taşıyan bir otobüs fren arızası nedeniyle şarampole yuvarlandı. Bu kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kazaların Sebepleri

Pakistan, bozuk kara yolu altyapısı, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücü davranışları nedeniyle sık sık trafik kazalarıyla karşı karşıya kalmaktadır.