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Pakistan'dan Düzensiz Afgan Göçmenlere Geri Gönderme Talimatı

Pakistan, düzensiz Afgan göçmenlerin geri gönderilmesi sürecine hız verdi; 1,34 milyon Afgan mülteci bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:28
Pakistan'dan Düzensiz Afgan Göçmenlere Geri Gönderme Talimatı

Pakistan, Düzensiz Afgan Göçmenleri Geri Gönderiyor

Pakistan, düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için çalışmalara hız verdi. Geo News televizyonunun bildirdiğine göre, iki üst düzey yetkili, Başbakanlık Ofisi'nden yollandığı öne sürülen ve bu göçmenlerin geri gönderilmesini içeren talimatnameyi doğruladı.

Göçmenlerin Yer Değişikliği

Talimatname çerçevesinde, Pakistan tarafından verilen "Afgan vatandaş kartı""Sicil kanıt kartı"

Üçüncü Ülkelerle İlişki

Talimatnamede '3'üncü ülkelerle bağı bulunan Afgan göçmenler' olarak tanımlanan bireyler de 31 Mart'a kadar İslamabad ve Ravalpindi'den çıkartılacak. Bu kişilerin yeniden yerleştirilmeleri için ülkedeki yabancı temsilciliklerle iletişim kurulacak. Eğer iletişim başarısız olursa, bu göçmenler de Afganistan'a geri gönderilecek.

Bakanlıklar Arası Koordinasyon

Pakistan Başbakanlık Ofisi, bu talimatı içişleri ve dışişleri bakanlıklarına ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Merkezine iletti. İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Wasim Akram ve Başbakanlık Ofisi Basın Müşaviri Muhammad Arshad Munir, talimatnamenin içeriğinin doğruluğunu onayladı.

Göçmen Sayıları ve Geri Dönüşler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1,34 milyon Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunmaktadır. 2023 yılı itibarıyla 820 binden fazla Afgan mülteci ülkelerine döndü.

Geri Gönderim Süreci ve Güvenlik Sorunları

Pakistan’ın Ekim 2023 itibarıyla geri göndermelere başlamasıyla birlikte, Afganistan'daki yönetim değişikliği sonrası Kabil ile İslamabad arasında güvenlik sorunlarının arttığı da dikkat çekiyor. İslamabad, karşıt gruplar olan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini öne sürerken, Afgan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Pakistan'ın düzensiz göçmenleri geri gönderme kararı, hem siyasi baskı unsurunu hem de ülke ekonomisindeki olumsuzlukları seferber etme amacı taşımaktadır.

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