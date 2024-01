Pakistan'dan İran'a misilleme saldırı: Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde teröristlerin gizlendiği yerlere hassas askeri saldırılar düzenleyerek çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bakanlık, son yıllarda İran ile yapılan görüşmelerde, Pakistan kökenli teröristlerin İran topraklarında bulunan güvenli bölgeler ve kamplar konusunda Tahran’a sürekli uyarılarda bulunduklarını vurguladı.

Pakistan, teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtları İran ile paylaştığını açıkladı. Açıklamada, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilke ve amaçlarına, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü de dahil olmak üzere, bağlı olduğunu vurguladı. Açıklamada, Pakistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru haklarını koruduğu, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında müdahale edilmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

Pakistan, ulusal güvenliğini her türlü tehditten koruma ve savunma konusunda kararlı olduğunu belirttiği açıklamasında, son derece zorlu bir operasyonu başarıyla tamamlayan Pakistan ordusunun profesyonelliğine de dikkat çekti. Açıklamada, Pakistan’ın kendi halkının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağı vurgulanarak, “Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz.” denildi.

Açıklamada, İran’ın dost bir ülke olduğu ve Pakistanlıların İranlılara derin bir sevgi ve saygı beslediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İslamabad’ın terör dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadele etmek için her daim işbirliği ve diyalogun önemini vurguladığı, ortak çözümler aramak için gayret göstermeye devam edeceği kaydedildi.

İRAN PAKİSTAN'DA BELUCİSTAN'DA ÖRGÜT KAMPINI HEDEF ALDI

Tesnim Haber Ajansı, İran’ın resmi olmayan bir kuruluşu, dün Pakistan sınırları içindeki Ceyşu’l Adl kamplarına füze ve drone saldırısı gerçekleştirdiğini ilan etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, 16 Ocak’ta İran’ın Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesindeki sınır köylerine hava saldırısı yaptığını ve bu saldırı sonucunda 2 çocuğun öldüğünü, 3 kız çocuğunun da yaralandığını duyurdu.

Pakistan, Tahran Büyükelçisini geri çağırdı ve İran’ın İslamabad Büyükelçisinin de bir müddet dönmemesi gerektiğini İran’a iletti.

“Ceyşu’l Adl” adlı örgüt, İran tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Örgüt, “Sünni Beluçların haklarını koruduğunu” iddia ediyor ve İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırı yakınındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde ara sıra silahlı saldırılar gerçekleştiriyor.