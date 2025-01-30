Pakistan'dan Trump'a Tepki: Filistinlilerin Sürgün Teklifi 'Rahatsız Edici ve Adaletsiz'

Pakistan'dan Trump'ın Teklifine Sert Yanıt

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi" için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi yönündeki önerisini kesin bir dille eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, Trump'ın bu teklifinin rahatsız edici ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

Filistin Halkının Hakları Vurgulanıyor

Han, yaptığı açıklamalarda, Gazze topraklarının Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Filistin halkını yerinden etme önerisi rahatsız edici ve adaletsiz. Biz, bu toprakların tamamen Filistinlilerin hakkı olduğunu savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Çözüm Vizyonu

Pakistan, ayrıca Haziran 1967 öncesindeki sınırlar temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözümün destekçisi olduğunu dile getirdi.

Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi gerektiği fikrini ortaya koymuştu. Trump, bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara" yerleştirileceğini ve bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti.