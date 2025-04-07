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Pakistan Güvenlik Güçleri, 9 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenledikleri operasyonlarda 9 militanı etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:40
Pakistan Güvenlik Güçleri, 9 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'da güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 9 militanı etkisiz hale getirdi. Afganistan sınırındaki bu operasyonlar, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Takwara ve Dera İsmail Han bölgelerinde yürüttüğü operasyonların detaylarına yer verildi. Yapılan operasyonlarda, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen 9 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan, son dönemde özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artan silahlı saldırılarla mücadele ediyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ederek Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılara başvuruyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve buradan saldırılarını planladığını savunurken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları reddetmektedir.

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