Pakistan Güvenlik Güçlerinden İstihbarat Destekli Operasyon: 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'da düzenledikleri operasyonda 6 militanı etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:53
Pakistan Güvenlik Güçlerinden İstihbarat Destekli Operasyon: 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan Güvenlik Güçleri Operasyon Düzenledi

Pakistan'da güvenlik güçlerinin, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen istihbarat destekli bir operasyon sonucunda 6 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, operasyonun Karak Bölgesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, bölgede başka militanların da bulunduğu ve bu şahısların etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Pakistan, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artan silahlı saldırılarla mücadele ediyor.

Pakistan'ın Terör Sorunuyla Mücadelesi

Pakistan'da silahlı saldırılar, Afganistan sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşıyor. Özellikle Peştun ve Beluci etnik gruplarını savunduklarını öne süren gruplar, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve buradan saldırılarını organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

Belucistan'daki Durum

Belucistan eyaletinde ise, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) belirtiliyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgeyi Beluc halkının yönetmesini talep ediyor. Bu durum, Pakistan'ın terörle mücadelesini daha karmaşık hale getiriyor.

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