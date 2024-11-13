Pakistan Güvenlik Güçlerinden Militanlara Darbe: 12 Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan Güvenlik Güçleri 12 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Silahlı Kuvvetler, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan ve Belucistan'a bağlı Keç bölgelerinde militanlara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Çıkan çatışmalarda, Kuzey Veziristan'da 8 ve Keç'te 4 militan etkisiz hale getirildi.

Bazı haberlere göre, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi verilmezken, Pakistan'ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletinde 9 Kasım tarihinde bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada ise en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da terör saldırıları özellikle Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenli olarak saldırılarda bulunmaktadır.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir.

Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) gerçekleştirdiği saldırılar dikkat çekmektedir. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istemektedir.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti olmasına rağmen, bölge ülkedeki en az gelişmiş alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada faaliyet gösteren şirketlere saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.