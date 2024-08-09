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Pakistan, Hasina'nın İstifasında Rolü Olmadığını Açıkladı

Pakistan, Hint medyasının eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın istifasında rol oynadığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:40
Pakistan, Hasina'nın İstifasında Rolü Olmadığını Açıkladı

Pakistan, Hint Medyasının İddialarını Reddetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Hindistan medyasının eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in istifasına ilişkin yayımlanan iddiaları yalanladı. Dışişleri Sözcüsü, Pakistan'ın Bangladeş'teki siyasi gelişmelerle tamamen ilgisiz olduğunu belirtti.“Pakistan’ın Hiçbir Rolü Yok”

İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında Beluç, Hint medyası tarafından ortaya atılan suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca, Hindistan’ın siyasi liderlerinin ve medyalarının Pakistan'ı kamuoyunda hedef almayı alışkanlık haline getirdiğini ifade etti.“Bangladeş ile Olumlu İlişkilerimiz Var”

Beluç, “Pakistan hükümeti ve halkı, Bangladeş halkına her zaman desteklerini sunmuştur. Barışçıl bir süreçle bu zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyoruz,” dedi.

Arka Plan ve Olayların Gelişimi

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararı nedeniyle protestolar başlamıştı. Temmuz sonunda yapılan Yüksek Mahkeme değerlendirmesi ile kontenjan oranlarının düşürülmesi, gösterilerin son bulmasını sağlamıştı.

Ancak, gösteriler esnasında yaşanan şiddet olayları sonrası Cemaat-i İslami Partisi ve onun öğrenci kanadı yasaklandı. Protestolar, yaşanan şiddet olaylarından dolayı hayatını kaybedenlerin anısına yeniden alevlenmişti. Bu süreçte, Başbakan Şeyh Hasina’nın askeri helikopterle Hindistan’a gitmesi ve protestocuların konutu basması dikkat çekti.

Son olarak, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını açıkladı. 8 Ağustos’ta ise, Nobel ödüllü Muhammed Yunus geçici hükümetin başkanı olarak göreve başladı.

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