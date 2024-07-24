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Pakistan İİT'ye İsrail'e Karşı Birleşik Strateji Çağrısı Yaptı

Pakistan, İİT'ye Filistin halkını koruma amacıyla İsrail'e karşı birleşik bir strateji başlatma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:48
Pakistan İİT'ye İsrail'e Karşı Birleşik Strateji Çağrısı Yaptı

Pakistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Çağrı

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) Filistin halkını desteklemek ve İsrail'e karşı etkili bir "birleşik strateji" oluşturma konusunda harekete geçmeye davet etti. Başkent İslamabad'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Başbakan Şahbaz Şerif'in öncülüğünde, İsrail'in uyguladığı baskının ve Filistin halkına yönelik saldırıların sert bir dille kınandığı bir karar alındı.

Uluslararası Toplumdan Destek Bekleniyor

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararda, İİT'ye yönelik bu stratejik çağrının yanı sıra, uluslararası toplumdan somut adımlar atması ve İsrail'e yaptırım uygulaması talep edildi. “Siviller, hastaneler, okullar ve medya temsilcileri, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırıları karşısında savunmasızdır.” ifadesiyle, kınamanın yetersiz olduğu, pratik tedbirlerin gerekliliği vurgulandı.

Hizmetlerin Hedef Alınması

Kararda, uluslararası topluma ve örgütlere, soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'e karşı hukuki ve diplomatik yaptırımlar uygulama çağrısında bulunuldu. Ayrıca, “(İsrail) barbar bir devlettir, daha fazla masum kanının dökülmesini önlemek için uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstermelidir; aksi takdirde, bu savaşın ateşi tüm dünyaya yayılacaktır.” uyarısında bulunuldu.

Güncel Durum

7 Ekim 2023’te Hamas’ın başlattığı saldırıların ardından, İsrail’in bölgedeki saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail, Gazze’ye gerçekleştirilen saldırılarda 39 bin 145 Filistinlinin öldüğünü, 90 bin 257 kişinin yaralandığını duyurdu. Bunun yanı sıra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de benzer olaylar yaşanmaktadır, bu süreçte 589 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

Son gelinen noktada, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve sivil altyapının tahrip edilmiş olması, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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