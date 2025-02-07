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Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iklim değişikliğiyle mücadele için esnek mali desteğin şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:06
Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor

Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine dirençli altyapı inşa etmek için "esnek" mali desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen uluslararası iklim değişikliği konferansında yaptığı açıklamada, ülkesinin iklim değişikliğine katkısının yüzde 1'den az olmasına rağmen, bu konuda en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

İklim Adaptasyonu İçin Acil Çağrı

Konferansta konuşan Şerif, "Esnek mali destek olmadan, iklim adaptasyonu ve yeşil dönüşüme giden yol zor olmaya devam edecektir" ifade etti. Ayrıca, 2022'de yaşanan sel felaketi sonucunda yaklaşık 33 milyon kişinin yerinden olduğunu hatırlattı ve bu trajedinin iklim değişikliğini uzak bir tehdit olmaktan çıkarıp acil bir eylem çağrısına dönüştürdüğünü vurguladı.

Yatırım İhtiyacı

Konferansta yapılan değerlendirmelere göre, Pakistan'ın iklim değişikliği ile başa çıkabilmesi için 2050 yılına kadar her yıl 40 milyar ila 50 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor. Sürekli kuraklıklar, şiddetli seller ve uzun süreli sıcak hava dalgaları, ülke ekonomisine ciddi zararlar veriyor.

2022 Sel Felaketi ve Yardım Taahhütleri

2022 yılında yaşanan seller, ülkenin üçte birini sular altında bırakarak 1700 kişinin ölümüne ve 30 milyar dolar ekonomik kayıba yol açmıştı. Ocak 2023'te, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir konferansta, çok taraflı finans kuruluşları ve ülkeler, Pakistan'a yaklaşık 10 milyar dolar değerinde yardım taahhütünde bulundu; ancak yalnızca bunun 2,8 milyar dolarının ülkeye gönderildiği ifade edildi.

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Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor
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