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Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da bayrak çekme töreni yapıldı, Cüneyd bağımsızlık ve Keşmir konularını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:46
Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü Töreni

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin 78. Bağımsızlık Günü için özel bir bayrak çekme töreni düzenledi.

Büyükelçi Cüneyd'den Önemli Mesajlar

Törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve birçok davetli katıldı. Cüneyd, bağımsızlık mücadelesinin zorluğuna dikkat çekerek, "Bağımsızlığımızı korumalı, geliştirmeli ve ulusumuzu müreffeh kılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Keşmir Konusuna Dikkat Çekildi

Cüneyd, Keşmir halkının yaşadığı zor durumu vurgularken, onların insanlık haklarından mahrum bırakıldığını belirtti. "Keşmir yasadışı bir işgal altındadır; orada yargısız infazlar ve işkenceler yaşanıyor" dedi.

Türkiye- Pakistan İlişkileri

Büyükelçi, Türkiye ile Pakistan arasındaki bağların önemini de vurgulayarak, "Pakistan, Türkiye'nin kardeşidir; dostumuz değil, kardeşimizdir" dedi.

Erdoğan'a Teşekkür

Cüneyd, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Geleneksel İkramlar

Törenin sonunda, geleneksel Pakistan yemekleri misafirlere ikram edildi. Katılımcılar, Keşmir için dua etti ve birlik mesajları verdiler.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda davetli katıldı.

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