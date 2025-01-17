Pakistan'ın İlk Yerli Gözlem Uydusu Uzaya Fırlatıldı

Pakistan'ın Uzay Yolculuğunda Tarihi An

Pakistan'ın ilk yerli gözlem uydusu Electro-Optical (EO-1), Çin'in kuzeyinde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezinden başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu önemli proje, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) tarafından geliştirildi.

SUPARCO'nun Açıklamaları

SUPARCO'dan yapılan açıklamada, bu uydu ile birlikte Pakistan'ın doğal kaynaklarını izleme ve yönetme, afetlere müdahale, kentsel planlama ve tarımsal kalkınma kapasitelerinin artacağı vurgulandı. EO-1, elektro optik sensörler kullanarak yansıyan güneş ışığını ve yayılan radyasyonu algılayarak Dünya yüzeyinden veriler toplayıp görüntüler elde edecek.

Başbakan Şahbaz Şerif'in Yorumları

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "SUPARCO öncülüğünde gerçekleşen bu çalışma, ülkemizin uzay bilimi ve teknolojisindeki artan yeteneklerini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, Mayıs 2024'te de internet ve iletişim altyapısını iyileştirmek amacıyla Pakistan-Çin yapımı PakSat-MM1 iletişim uydusu uzaya gönderilmişti.