Pakistan İran saldırısı sonrasında Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın Pakistan'ın egemenliğine sebepsizce saldırmasının sonucunda Tahran Büyükelçisi'ni geri istediklerini ve tüm üst seviye ziyaretleri iptal ettiklerini duyurdu.

Pakistan İran saldırısı sonrasında Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
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Başkent İslamabad'da konuşan Sözcü Beluç, İran'ın dün gece Pakistan'ın egemenliğine sebepsizce saldırmasının, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti. Beluç, bu yasa dışı saldırının asla kabul görmeyeceğini ve hiçbir meşru gerekçesinin olmadığını vurgulayarak, "Pakistan bu yasa dışı eyleme karşılık verme hakkını saklı tutuyor. Ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğu doğrudan İran'a ait olacak." dedi.

Beluç, bu mesajı İran hükümetine ilettiklerini söyledi. "Pakistan'ın, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını ve şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini kendilerine bildirdik." diye konuştu. Beluç, Pakistan ve İran arasındaki tüm üst seviye ziyaretlerin ileriki günlerde durdurulduğunu ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın dün gece ülkenin hava sahasına sebepsizce saldırmasını sert bir şekilde eleştirdi. Saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kız çocuğu da yaralandı. Bakanlık, Pakistan'ın egemenliğine bu şekilde saldırılmasının asla hoş görülemeyeceğini ve ağır sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

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