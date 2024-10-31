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Pakistan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki Saldırılarını Kınadı

Pakistan, İsrail'in saldırılarını kınayarak, can kayıplarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:50
Pakistan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki Saldırılarını Kınadı

Pakistan'ın Kınama Açıklaması

Pakistan, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine ve Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ile Beka'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıları en sert şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Dawn gazetesine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, haftalık basın toplantısında bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ölümler ve Yerinden Olmalar

Sözcü Baloch, özellikle Gazze'deki Beyt Lahiya bölgesine yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar ve Lübnan'daki Baalbek ile Beka'ya düzenlenen operasyonlar sonucunda yaşanan can kayıplarını şiddetle kınadığını açıkladı. Ayrıca, bu saldırıların büyük ölçekli ölümlere yol açtığını ve birçok insanın yerinden edildiğini vurguladı.

Lübnan ve Gazze'deki Can Kaybı Rakamları

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonucunda 2,822 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nde ise, 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail'in düzenlediği saldırılarda 43,163 Filistinli hayatını kaybetti.

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