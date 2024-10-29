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Pakistan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararını Kınadı

Pakistan, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:32
Pakistan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararını Kınadı

Pakistan, UNRWA'ya Yönelik İsrail Tasarısını Kınıyor

Pakistan, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylama kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmaya yönelik son girişimini kesin bir dille kınamaktadır." denildi.

İsrail'in Uluslararası Hukuku İhlali

Açıklamada, bu kararın İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, UNRWA'nın hayati görevlerine engel olmanın, İsrail'in Filistin halkını insani yardımdan mahrum bırakmaya yönelik sistematik bir kampanyanın parçası olduğu belirtildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Pakistan, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'i bu eylemleri nedeniyle sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Durum ve Soykırım İddiaları

Açıklamada, "Uluslararası toplum ayrıca, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım kampanyasına son vermek üzere harekete geçmelidir." ifadesine yer verildi. Ayrıca, bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bölgede kalıcı bir barışın sağlanamayacağına dikkat çekildi.

UNRWA'nın Önemi ve Hedef Alınması

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son vermeyi öngören yasa tasarısını onayladı. UNRWA, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan önemli bir ajans olarak dikkat çekiyor. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik saldırılar başlamasıyla birlikte, İsrail yönetimi UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına girişti. Bu süreçte, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan ajansın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılmasını savundu.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere destek sağlayan ve sağlık, eğitim ile sosyal hizmetler sunan UNRWA'nın itibarsızlaştırılması için kampanyalar yürütmeye devam ediyor.

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