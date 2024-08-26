Pakistan Ordusu Belucistan'da Militanlara Karşı Operasyonlarını Sürdürüyor

Belucistan'da Askeri Operasyonlar Devam Ediyor

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, sivil hedeflere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, Pakistan Ordusu bölgedeki militanları etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Ordu, Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamalara göre, operasyonlar sırasında 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 21 militan imha edildi.

Çatışmalar ve Saldırılar

Güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre, militanlar Musakhel, Kalat ve Labela bölgelerinde gece saatlerinde sivil hedeflere çok sayıda saldırı girişiminde bulunmuştur. Bu saldırılar sonrası güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar sonucunda kayıplar yaşanmıştır.

23 Sivil Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde Rarasham bölgesinde silahlı kişiler, taşıtları durdurarak yolcuların kimliklerini kontrol etmiş ve ardından ateş açmıştır. Bu saldırı sonucunda en az 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırganların Belucistan'da çalışan Pencablı yolcuları hedef aldığı bilgisi elde edilmiştir.

Resmi Yönetimden Tepkiler

Olayın ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, militanlarla kararlılıkla mücadele edileceğini belirterek olayı kınamıştır. Bu tür saldırıların benzerleri, daha önce Noshki ilinde de meydana gelmiştir.

BLA'nın Rolü

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırının sorumluluğunu üstlenmiştir. Son yıllarda Belucistan ve çevresindeki bölgelerde benzer saldırılarda artış gözlemlenmiştir. Pakistan Talibanı (TTP) ve diğer silahlı gruplar, bu tür saldırıları sıkça gerçekleştirmektedir. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, geçen yıl sadece Belucistan'da 170'ten fazla saldırı düzenlenmiş ve birçok can kaybına yol açmıştır.