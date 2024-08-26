Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Pakistan Ordusu Belucistan'da Militanlara Karşı Operasyonlarını Sürdürüyor

Belucistan'da devam eden çatışmalarda 14 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 21 militan etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:59
Pakistan Ordusu Belucistan'da Militanlara Karşı Operasyonlarını Sürdürüyor

Belucistan'da Askeri Operasyonlar Devam Ediyor

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, sivil hedeflere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, Pakistan Ordusu bölgedeki militanları etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Ordu, Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamalara göre, operasyonlar sırasında 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 21 militan imha edildi.

Çatışmalar ve Saldırılar

Güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre, militanlar Musakhel, Kalat ve Labela bölgelerinde gece saatlerinde sivil hedeflere çok sayıda saldırı girişiminde bulunmuştur. Bu saldırılar sonrası güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar sonucunda kayıplar yaşanmıştır.

23 Sivil Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde Rarasham bölgesinde silahlı kişiler, taşıtları durdurarak yolcuların kimliklerini kontrol etmiş ve ardından ateş açmıştır. Bu saldırı sonucunda en az 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırganların Belucistan'da çalışan Pencablı yolcuları hedef aldığı bilgisi elde edilmiştir.

Resmi Yönetimden Tepkiler

Olayın ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, militanlarla kararlılıkla mücadele edileceğini belirterek olayı kınamıştır. Bu tür saldırıların benzerleri, daha önce Noshki ilinde de meydana gelmiştir.

BLA'nın Rolü

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırının sorumluluğunu üstlenmiştir. Son yıllarda Belucistan ve çevresindeki bölgelerde benzer saldırılarda artış gözlemlenmiştir. Pakistan Talibanı (TTP) ve diğer silahlı gruplar, bu tür saldırıları sıkça gerçekleştirmektedir. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, geçen yıl sadece Belucistan'da 170'ten fazla saldırı düzenlenmiş ve birçok can kaybına yol açmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!