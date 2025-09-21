Pakistan Ordusu: Hayber Pahtunhva'da TTP Bağlantılı 7 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva'da düzenlenen operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı 7 militanı etkisiz hale getirdi; 3'ü Afgan uyruklu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:22
Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda Pakistan Talibanı'yla (TTP) bağlantılı 7 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyon Detayları

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Hayber Pahtunhva'nın Dera İsmail Han bölgesinde TTP bağlantılı militanlara karşı operasyon düzenlendi.

Açıklamada, ordu birliklerinin ihbar sonucu militanların yerini tespit ettiği ve aralarında 3 Afganistan vatandaşı olmak üzere toplam 7 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgedeki diğer militanların varlığına karşı operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Bölgedeki Güvenlik Sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu eyaletlerde, haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıları öne çıkıyor; BLA, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.

