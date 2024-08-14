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Pakistan Ordusu'ndan Afganistan'a Militanlarla Mücadele Çağrısı

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir, Afganistan'dan militan faaliyetlerle birlikte mücadele etmesini istedi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:36
Pakistan Ordusu'ndan Afganistan'a Militanlarla Mücadele Çağrısı

Pakistan Ordusu'ndan Afganistan'a Çağrı

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan'a yönelik yaptığı çağrıda militan faaliyetlerle mücadelede İslamabad'a katılmaları için çağrıda bulundu. Munir, özellikle Pakistan Talibanı (TTP) ile işbirliği yapmamalarını istedi.

Uzun Süreli İlişkiler ve İşbirliği

Pakistan'ın bağımsızlığının 77. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Munir, "Afganistan ile çok iyi ilişkilerimizin olmasını arzu ediyoruz. Onlara mesajımız, uzun süreli ve yardımsever kardeş İslam ülkesine karşı TTP'yi tercih etmemeleri ve tıpkı Pakistan'ın daima sizin yanınızda durduğu gibi bu fitnenin yok edilmesinde bize katılmaları." ifadelerini kullandı.

Artan Saldırılar ve Tehditler

Munir, militan saldırılarının Afganistan ile sınırı olan Hayber Pahtunhva eyaletinde arttığını belirterek, bu durumdan endişe duyduğunu vurguladı. Pakistan ordusu, ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı savunma kararlılığını koruyor.

Teşekkür Mesajı

Munir ayrıca, Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a, Pakistan'a verdikleri sarsılmaz destek dolayısıyla teşekkür etti.

Afgani Yönetiminin Yanıtı

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürerken, Afgan yönetimi bu iddiaları reddediyor ve Pakistan'daki güvenlik sorunlarıyla ilgileri olmadığını ifade ediyor.

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