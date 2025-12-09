Pakistan Papağanları Samsun Adliye Bahçesini Mesken Tuttu

İlkadım'da renkli görüntüler

Samsun Adliye Sarayı bahçesindeki ağaçlara yerleşen Pakistan papağanları, toplu uçuşları ve canlı tüyleriyle dikkat çekiyor.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesinde bulunan Adliye Sarayı ile Bölge Adliye Mahkemesinin ortak bahçesindeki ağaçlarda konaklayan papağanların sayısının 10’un üzerinde olduğu belirtiliyor. Papağanlar hem toplu halde hem tek tek yaptıkları uçuşlarla bahçeye renk katıyor.

Gün içinde sık sık ağaçtan ağaca geçen ve zaman zaman yüksek sesli ötüşlerle dikkat çeken papağanların bir süredir bu bölgede yaşadığı öğrenildi. Çevrede çalışanlar ile adliyeye gelen vatandaşlar, renkli tüyleri ve çevik hareketleriyle ilgi gören papağanları izlemek için duraklıyor.

Bazı ziyaretçilerin papağanların dallar arasında yaptığı hızlı geçişleri cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Zeki ve konuşkan yapısıyla bilinen Pakistan papağanlarının özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha aktif olduğu, günün bu zamanlarında bahçede yoğun bir uçuş trafiği oluşturdukları belirtildi.

