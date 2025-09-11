Pakistan Pencap'ta Kurtarma Botu Battı: Multan'da Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kurtarma çalışmaları trajediyle sonuçlandı

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, Multan kentinde kurtarma botunun batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Multan emniyet yetkilisi Sadık Ali Dogar olayla ilgili açıklama yaptı. Dogar, bottaki diğer 18 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve sel sularının ulaşımı ve yerleşimleri olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, haziran sonlarında başlayan şiddetli yağışlarda şimdiye kadar 900'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ülkede, tarihte ilk kez doğudaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taşması sonucu binlerce köy su altında kaldı ve milyonlarca kişi etkilendi.

Yetkililer, bu sellerin 2022'de yaşanan ve 1.700'den fazla kişinin ölümüne, ülkenin üçte birinin sular altında kalmasına ve 32 milyar dolar zarara yol açan felaketten sonra gelen en büyük afet olduğunu vurguluyor.