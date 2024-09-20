Pakistan, Rusya'dan Vize Kolaylığı Talep Etti

Pakistan, Rusya İle İlişkilerini Güçlendirmek İstiyor

Pakistan, Rusya'nın iş insanları dahil olmak üzere vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamasını talep etti. Bu isteğinin altında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacı yatıyor.

İkili Görüşmeler Başkent İslamabad'da Gerçekleşti

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki heyet, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantılarda güvenlik, tarım, gıda, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda iş birliğinin önemi vurgulandı.

Yeni Fırsatlar ve Vize Kolaylığı Talebi

Zerdari, ekonomik bağları güçlendirmek için yeni fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, Rusya'dan iş insanları için daha fazla vize kolaylığı talep etti.

Öte yandan, Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ile ilişkileri güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Gelecek Ziyaretler ve İşbirlikleri

Overçuk, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, Mihail Mişustin'in ekim ayında Pakistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyaret, yeni iş birliği fırsatları yaratma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karşılıklı Anlayışı Güçlendiren Anlaşmalar

Görüşmeler sonrasında ticaret, yatırım, enerji, bilişim ve bilim gibi alanlarda karşılıklı anlayış ve isteği gösteren bir mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, 75 kişilik bir Pakistanlı iş insanı grubunun ekimde Rusya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Rusya-Pakistan İlişkilerinin Tarihçesi

Overçuk'un ziyareti, Nisan 2021'den bu yana Rusya'dan Pakistan'a gerçekleşen ilk üst düzey ziyaret olma özelliği taşıyor. Daha önce, 2021'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pakistan'ı ziyaret etmişti. İki ülke arasında, 2021 yılında 1100 kilometrelik Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Akımı projesi inşa etmek için anlaşma imzalanmıştı. Son olarak, Rusya geçtiğimiz yıl Pakistan'a indirimli petrol ve doğal gaz sağlama sözü vermişti.