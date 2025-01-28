Pakistan Senatosu, İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan Yasa Tasarısını Onayladı

Pakistan Senatosu, Tartışmalı Yasa Tasarısını Kabul Etti

Pakistan'da Senato, dezenformasyon yaydığı belirlenen sosyal medya kullanıcılarına çeşitli cezalar getiren ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanan yasa tasarısını kabul etti. Bu düzenleme, toplumda panik ya da huzursuzluğa sebep olabilecek yanlış bilgileri yaymakla suçlanan kişilere 3 yıla kadar hapis, para cezası veya her iki cezanın verilmesini öngörüyor.

Hükümetten Açıklama

Hükümet, bu tasarının dezenformasyonun yayılmasını engellemek için gerekli olduğunu belirtirken, yasaya muhalefet edenler, bu adımın demokratik değerlere aykırı olduğuna dikkat çekti. Ülkede yaşanan bu gelişmeler, tepkilerin yükselmesine yol açtı.

Muhtemel Yasal İtirazlar

Özellikle muhalefet liderlerinden Şibli Faraz, tasarının aceleyle ve tüm paydaşlar göz ardı edilerek kabul edildiğini savunarak sert bir dille eleştirdi. Eski Başbakan İmran Han ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Sözcüsü Zülfi Bukhari de bu yasayı mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

Protestolar ve Gelecek Süreç

23 Ocak'ta, tasarının Ulusal Meclisten geçmesi ardından düzenlenen protestolar, toplumda büyük bir etki yarattı. Tasarının yasalaşabilmesi için Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından imzalanması gerekiyor. Yasalaşması durumunda, sosyal medya üzerinden yasadışı ve saldırgan olarak görülen içeriklerin kaldırılması için yetkililere özel bir kurum yetkisi verilecek.

Tasarının uygulanması sonucunda, ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların artacağı öngörülüyor ve bu durum, birçok sosyal medya kullanıcısını farklı cezalara maruz bırakabilir.