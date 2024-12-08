Pakistan, Suriye'deki Gelişmeleri Yakından İzliyor

Pakistan, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye ile ilgili gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki olayların dikkatle takip edildiği belirtildi.

Pakistan'ın Tutumu ve Çatışmalar

Açıklamada, Pakistan'ın her zaman Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulandı. Bu tutumda herhangi bir değişikliğin olmayacağı ifade edildi. Ayrıca, Suriye'de bulunan Pakistan vatandaşlarının güvende olduğu ve dikkatli olmaları gerektiği tavsiye edildi.

Suriye'deki Çatışmaların Artışı

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplarla Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Bu gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde avantaj sağladı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin desteğiyle Esed rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkenti terk etti. Suriye Milli Ordusu ise Türkiye sınırı yakınlarındaki Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardıktan sonra, Münbiç’teki teröristlere yönelerek mücadeleye devam etti.