Pakistan ve Bangladeş 1971'den Beri İlk Deniz Ticaretine İmza Attı

Pakistana ait bir kargo gemisi, Bangladeş limanına yanaşarak, bu iki Güney Asya ülkesi arasında 1971'den bu yana ilk kez doğrudan deniz yoluyla ticaret yapıldığını gösterdi.

Dhaka Tribune'in haberine göre, Karaçi kentinden yola çıkan kargo gemisi, Chittagong Limanı'na ulaştı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bangladeş, 16 Aralık 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmıştı. O tarihten beri, Chattogram Limanı ile Karaçi arasında deniz bağlantısı olmaması nedeniyle ticaret, Singapur gibi komşu limanlar üzerinden yürütülüyordu.

İlişkilerde İyileşme Gözlemleniyor

Pakistan'ın Dakka Büyükelçisi Seyid Ahmed Maruf, Karaçi'den kalkan kargo gemisinin başarısını kutlayarak, bu gelişmeyi "bölge genelinde daha entegre ve ticaret ağını güçlendirmeye yönelik bir adım" olarak tanımladı. Maruf, bu ticaret seferinin, iki ülke arasında doğrudan ticarete yönelik artan talebi vurguladığını belirtti.

Bu girişim, yalnızca mevcut ticaret akışını hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda küçük tüccarlardan büyük ihracatçılara kadar her iki ülkedeki işletmelere yeni fırsatlar yaratmayı teşvik edecektir.

Bangladeş'te 5 Ağustos 2024'te, ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin istifası sonrası, Bangladeş ile Pakistan arasındaki ilişkilerde gözlemlenen iyileşme dikkat çekiyor. Ayrıca, iki ülke arasında 2018'den bu yana doğrudan uçuş bulunmamakta; İslamabad yönetimi, Karaçi ile Dakka arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını talep ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.