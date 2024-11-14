DOLAR
34,33 -0,04%
EURO
36,37 -0,24%
ALTIN
2.843,35 -0,01%
BITCOIN
3.091.142,62 0,03%

Pakistan ve Bangladeş 1971'den Beri İlk Deniz Ticaretine İmza Attı

Pakistan ve Bangladeş, 1971 yılından bu yana ilk kez doğrudan deniz yolu ile ticaret yaparak ilişkilerinde yeni bir dönem başlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 01:01
Pakistan ve Bangladeş 1971'den Beri İlk Deniz Ticaretine İmza Attı

Pakistana ait bir kargo gemisi, Bangladeş limanına yanaşarak, bu iki Güney Asya ülkesi arasında 1971'den bu yana ilk kez doğrudan deniz yoluyla ticaret yapıldığını gösterdi.

Dhaka Tribune'in haberine göre, Karaçi kentinden yola çıkan kargo gemisi, Chittagong Limanı'na ulaştı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bangladeş, 16 Aralık 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmıştı. O tarihten beri, Chattogram Limanı ile Karaçi arasında deniz bağlantısı olmaması nedeniyle ticaret, Singapur gibi komşu limanlar üzerinden yürütülüyordu.

İlişkilerde İyileşme Gözlemleniyor

Pakistan'ın Dakka Büyükelçisi Seyid Ahmed Maruf, Karaçi'den kalkan kargo gemisinin başarısını kutlayarak, bu gelişmeyi "bölge genelinde daha entegre ve ticaret ağını güçlendirmeye yönelik bir adım" olarak tanımladı. Maruf, bu ticaret seferinin, iki ülke arasında doğrudan ticarete yönelik artan talebi vurguladığını belirtti.

Bu girişim, yalnızca mevcut ticaret akışını hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda küçük tüccarlardan büyük ihracatçılara kadar her iki ülkedeki işletmelere yeni fırsatlar yaratmayı teşvik edecektir.

Bangladeş'te 5 Ağustos 2024'te, ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin istifası sonrası, Bangladeş ile Pakistan arasındaki ilişkilerde gözlemlenen iyileşme dikkat çekiyor. Ayrıca, iki ülke arasında 2018'den bu yana doğrudan uçuş bulunmamakta; İslamabad yönetimi, Karaçi ile Dakka arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını talep ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Adayı Olarak Duyurdu
2
Fransa'da Le Pen'e Hapis İstemi: AB Fonları Zimmetine Geçirildi Mi?
3
Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde Kadın Cesedi Bulundu
4
ABD'li Hükümet Görevlisi, İsrail'in İran'a Saldırı Planlarını Sızdırmakla Suçlandı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail Mezalimine En Güçlü Tepkiyi Veren Ülke
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
7
Saraybosna'da 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başlıyor

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak