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Pakistan ve Bangladeş Arasında Yeni Bir İttifak

Pakistan, Bangladeş'te yeni hükümetle işbirliğini artırmayı hedefliyor. Muhammed Yunus'a tebrik mesajı gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:08
Pakistan ve Bangladeş Arasında Yeni Bir İttifak

Pakistan'dan Bangladeş'e Destek Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus'un Bangladeş'teki yeni geçici hükümete başdanışman olarak atanmasının ardından, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını açıkladı.

Yunus'a Tebrik ve İşbirliği Vurgusu

Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunus'a en içten tebriklerini ileterek, "Önümüzdeki günlerde Yunus ile birlikte Pakistan ve Bangladeş arasındaki işbirliğini derinleştirmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bangladeş'te Protestolar ve Hükümet Değişimi

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamu kurumlarında kontenjan ayrılmasıyla ilgili tartışmaların patlak vermesinin ardından, Temmuz ayı ortasında öğrenciler protestolara başlamıştı. Yüksek Mahkeme, Temmuz sonunda bu kontenjanların oranını düşürmesiyle gösterilere son verilmişti.

Protestolar esnasında artan şiddet olayları sonucunda Cemaat-i İslami Partisi'nin yasaklanmasının ardından, sokaklar adalet arayışında yankılandı. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ise, güvenlik endişeleri nedeniyle resmi konutundan ayrılmış ve askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Bu esnada protestocular resmi konutu bastı. Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifasıyla geçici hükümetin kurulacağını duyurdu.

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